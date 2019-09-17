Galatasaray ve Milli takımımızla efsaneleşmiş eski futbolcu Tanju Çolak, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa bir yürüyüş turuna çıktığını söyleyen Çolak, "Futbolu bırakmış olabiliriz ama sporumuzu aksatmıyoruz. En azından bol bol yürüyüş yapmak lazım. Bugün de biraz serin bir yer olsun diye alışveriş merkezine uğramak istedim" ifadelerini kullandı.