Tanıştıkları rafting botunda dünyaevine girdiler

Şu anda çok farklı duygular içerisinde olduğunu dile getiren Tepe, "Hayalim bir gün evlenirsem rafting botunda nikah kıyıp evlenebilmekti. Sağ olsun değerli eşim de bu hayalimi gerçekleştirebilmek için bana destekçi oldu. Bana 'Sen evlenemezsin.' diyen önce anneme, daha sonra da arkadaşlarıma selam olsun" dedi.