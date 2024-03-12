Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!

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İzmir'de olay, 8 Mart saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan (45) ile kızı İlayda Alkan (20), Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için bir banka oturdu.

HASTANE PERSONELİ ANNE-KIZI BIÇAKLADI DHA'da yer alan habere göre bu sırada anne-kız, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın (32) bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı.

GENÇ KIZ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oya Alkan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

ZANLIYI BEKÇİLER YAKALADI Şüpheli Yunus Yılmaz, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

TARTIŞMANIN NEDENİNİ HATIRLAMAMIŞ Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI İlayda'nın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), şüphelinin en ağır cezayı almasını dilediklerini belirterek kızının gemilerde aşçılık yapma hayali bulunduğunu ifade etti. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı da toprağa verildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"8 MART NEDENİYLE BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİK" Hastanedeki tedavisi süren Oya Tarhan'ın ifadesine başvuruldu. Oya Tarhan'ın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde kızıyla bir eğlence mekanında vakit geçirdiklerini, olaydan kısa süre önce de son kez yemek yediklerini söyledi. "SÖZLÜ TACİZDE BULUNUP SALDIRMIŞ" Yemeğin ardından bir süre yürüyüş yaptıklarını belirten Tarhan, dinlenmek için banka oturdukları sırada olayın gerçekleştiğini belirtip, ifadesinde şüphelinin kızına sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdığını da anlattı. Tarhan, yaşadığı şok nedeniyle fazla bir şey hatırlamadığını da söyledi.