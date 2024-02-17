"BARIŞ'IN RÜYASINA ORTAK OLMAK İSTEDİK"

* Öncelikle filmiz hayırlı olsun... 'Hayatla Barış' filmi size nasıl geldi, projeye dahil olma sürecinizi anlatabilir misiniz?

Taner Ölmez: Proje bana çekim tarihinden bir sene önce geldi. Yapımla beraber oturduk, kafa kafaya verdik, arada tartıştık. Tabii bunların tamamı filmin daha iyi olması içindi. İyi ki bu kavgayı vermişiz, iyi ki senaryo üzerine yoğunlaşmış ve çalışmışız. Sete çıkarken bayağı bir yol kat etmiştik ve açıkçası inandığımız bir hikâye haline dönmüştü. Hazırlık süreci de 1 - 2 ay, 3 ya da 2.5 ay öncesinde başladı benim için. Fiziksel olarak role hazırlanmam gerekiyordu. Zaten en zorlandığım kısım orası.

Bülent İnal: Film gelmeden önce ben Barış'ı tanıyordum. Hayatıyla ilgili biraz bilgim vardı fakat bu kadar derinlemesine bilmiyordum. Senaryoyu okuduktan sonra çok etkilendim. Özellikle Barış'ın yaşadıkları, hayatı ve hayallerini gerçekleştirmesi filmde çok güzel anlatılmıştı. Güzel bir senaryoydu. Bir de böyle filmler her zaman karşımıza çıkmıyor. Böyle bir insan hikâyesi... Filme dahil olmak istedim. Özellikle bir öğretmeni oynamayı çok istedim. Çünkü öğretmenlerin özellikle ilkokulda isterlerse, uğraşırlarsa bir çocuğun hayatını nasıl yönlendireceğini de görüyoruz. 'Yılmaz' karakteri üzerinden bu tür öğretmenlere çok saygı duyuyorum ve böyle bir öğretmeni de oynamak istedim açıkçası. Çok iyi oyuncu arkadaşlarım vardı. Hepsini çok seviyorum. Onlarla da aynı filmde olmak istedim. Barış'ın rüyasına ortak olmak istedik. Aslında güzel bir film oldu diye düşünüyorum. Hep beraber seyircinin tepkisini göreceğiz.

* Biz toplum olarak birbirimizi desteklemeyi, yardım etmeyi severiz fakat bir insanın hayatına dokunmak ve bunun mücadelesini sonuna kadar vermek başka bir şey, fedakarlık ister. Yılmaz öğretmen vazgeçmemiş ve inanmış.

Bülent İnal: Bu tür insanlar kıymetli insanlar. Aslında illa öğretmen de olması gerekmiyor. Dediğiniz gibi aile üyelerinden biri olabilir, akrabalarından, dostlarından... Zaten Barış'ın hayatında sıkıntılar olsa da iyi insanlarla karşılaşmış o iyi insanlar onun hayatına yön vermişler, onun hayaline ortak olmuşlar. Elinden tutup bu rüyayı gerçekleştirmişler. Bence bunlar kıymetli ve değerli insanlar. O yüzden de filmde çok önemli bir yer tutuyor onlar.