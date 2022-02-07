Turnesini uzattı

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Ünlü sanatçı Tan Taşçı, 2021 yılının en başarılı turnesi olan "Söz&Müzik: Tan Taşçı" serisinin yeni konserlerine bu hafta sonu Kayseri ile devam etti.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserlerin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Taşçı, salonu 2 gün üst üste dolduran izleyicilere performansı ile unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Sanatçı, kendi yazdığı şarkılardan oluşan "Rica Ederim", "Bilir Mi?", "Ezberleri Bozalım", "O'na Söyle", "Nasıl Seveceğim", "Cumartesi", "Yalan", "5 Dakika" gibi hit şarkılarını söylediği konserlerinde sahnede 2,5 saat kaldı. Kayserililer Taşçı'ya yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL BİLETLERİ TÜKENMEK ÜZERE

1-12-14 Şubat 2022 tarihlerinde Sevgililer Günü haftasında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak olan Tan Taşçı'nın konser biletleri yine tükenmek üzere.

Taşçı'nın 12 ve 14 Şubat konserlerinin biletleri şimdiden tükenirken, sadece 11 Şubat konseri için son biletler satışta. Bu hafta sonu İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 3 konser verecek olan sanatçı, Harbiye serisindeki başarısına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Tan Taşçı'nın konser takvimi şöyle;

11 Şubat 2022 İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

12 Şubat 2022 İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

14 Şubat 2022 İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu

24 Şubat 2022 Bursa Merinos KSSM Osmangazi Salonu

25 Mart 2022 Ankara MEB Şura Salonu

TARKAN'I GERİDE BIRAKMIŞTI

Ayrıca Tan Taşçı, kasım ayında Harbiye Açıkhava'da toplam 16 konser serisi vererek, Tarkan'ın 15 konserlik rekorunu egale etmişti.