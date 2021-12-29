Tan Taşçı Harbiye konserlerinde 16 konserle Tarkan’ın seri konserlerini sollamasına ise "Ben işimi aşkla yapıyorum rekorlarla ilgilenmiyorum." dedi.
Bodrum Belediyesi tarafından yılbaşına 14 gün kala başlayan "Happy Love Year Party" yılbaşı etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediye Meydanında ünlü sanatçı Tan Taşçı sahne aldı. Binlerce kişi saatler önceden meydana toplanarak Tan Taşçı’yı beklemeye başladı.
Konser öncesinde Dj performansı vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Meydan da yoğun güvenlik önlemleri altından konser alanına gelen yaklaşık 5 bin kişi Tan Taşçı’nın söylediği şarkılarla eğlendi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçıya hayranları da birçok şarkısına eşlik etti. Konserleri düzenleyen Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal işlerden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Tan Taşçı’ya desteklerinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti.
Tutkun, konserlerin Bodrum’a kış aylarında da canlanması ve çarşı esnafına, turizmcilere destek olmak amaçlıyla düzenlediğini açıkladı.
Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tan Taşçı 2022 yılı mesajını vererek "2022’de bu güzel atmosferleri, beraber yaşadığımız konserleri, beraber yaşadığımız ortamları daha da çok görmek istiyorum. Bu hepimize iyi geliyor. Yalnızlaştıkça zorluklarımız daha da zor yaşıyoruz. Böyle güzel buluşmalar herkese iyi geliyor, herkesin yüzü gülüyor. 2022’de daha da çok beraber olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Harbiye’de 16 konser vererek Tarkan’ın 15 konser rekorunu elinden alan Tan Taşçı gazetecilerin Harbiye’de rekor kırdınız sorusuna ise işini aşkla yaptığını ifade ederek "Gerçekten sahnelere rekor kırmak için çıkmıyorum. Son 4 konserde rekor kırdığımızı anladık. Onu da magazin programlarından öğrendik. Aşkla yapıyorum ben işimi. Belki o yüzden bazı rekorlar kırabiliyor olabiliriz ama rekorlar ilgilenmiyorum." dedi.
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