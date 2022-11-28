Tamire bırakılan otomobili başka bir tamirci çaldı

DHA

İstanbul'da, tamire bırakılan otomobili çalan kişi başka bir tamirci çıktı. Maltepe ilçesi Esentepe Mahallesi'nde E.K.'nin (60) tamirhaneye bıraktığı otomobili çalındı. İhbar üzerinde çalışma başlatan ekipler 8 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İncelemeler sonucunda şüphelinin çekici ile otomobili çaldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ BAŞKA BİR TAMİRCİ ÇIKTI Şüphelinin E.D. olduğu öğrenildi. Şüpheli E.D.'nin Sultanbeyli'nde oto tamirhanesi işlettiği belirlendi. Şüpheli, 25 Kasım'da iş yerine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı otomobil ise Sultanbeyli'nde bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu.

56 ADET SUÇ KAYDI Şüphelinin aynı yöntemle modeli düşük ve modifiyeye uygun araçları çaldığı, bu araçların bazılarını parçalayarak, bazılarını ise kendi tamirhanesinde tamir ederek sattığı belirlendi. 56 adet suç kaydı bulunan şüpheli E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.