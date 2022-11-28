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Tamire bırakılan otomobil çalındı, hırsız başka bir tamirci çıktı

İstanbul'da, E.K.'nin tamirciye bıraktığı otomobil çalındı. Ekiplerin 8 saatlik güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda otomobilin başka bir tamirci tarafından çalındığı ortaya çıktı

Giriş: 28.11.2022 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Tamire bırakılan otomobili başka bir tamirci çaldı
Tamire bırakılan otomobili başka bir tamirci çaldı
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DHA

İstanbul'da, tamire bırakılan otomobili çalan kişi başka bir tamirci çıktı.

Maltepe ilçesi Esentepe Mahallesi'nde E.K.'nin (60) tamirhaneye bıraktığı otomobili çalındı. İhbar üzerinde çalışma başlatan ekipler 8 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İncelemeler sonucunda şüphelinin çekici ile otomobili çaldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ BAŞKA BİR TAMİRCİ ÇIKTI

Şüphelinin E.D. olduğu öğrenildi. Şüpheli E.D.'nin Sultanbeyli'nde oto tamirhanesi işlettiği belirlendi. Şüpheli, 25 Kasım'da iş yerine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı otomobil ise Sultanbeyli'nde bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu.

56 ADET SUÇ KAYDI

Şüphelinin aynı yöntemle modeli düşük ve modifiyeye uygun araçları çaldığı, bu araçların bazılarını parçalayarak, bazılarını ise kendi tamirhanesinde tamir ederek sattığı belirlendi. 56 adet suç kaydı bulunan şüpheli E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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