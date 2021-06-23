Levent, 1993-1999 yılları arasında yayınlanan 'Ferhunde Hanımlar' dizisinde 'Fırat' karakterini canlandıran çocuğun oğlu Efe'nin olduğunun söyledi. 70 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

O dizideki evin yaramaz çocuğu Fırat, benim oğlandı. Dizinin yapımcısı da eşimdi. Beni oynatamadı, 'Asla oynamayacağım' dedim. Böyle huylarımız vardı. Kızım Hazel de Paris'te yaşıyor ve uluslararası bir avukat.

Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Tamer Levent, "Hedefim, fikirlerimi uygulamaktı" ifadelerini kullandı.