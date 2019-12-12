Pınar Altuğ gecenin finalinde gazetecilere yorum yaparken, “Tamer’le olunca başka oluyor. 1 ay sonra 18 senelik oluyoruz. Tamer’i en çok tanıyan birkaç kadından biriyim” deyince Tamer Karadağlı da “Acayip bir güven, bir yerde çuvallarsam nasılsa Pınar var, toparlar diyorum. Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım” diye esprili ifadeler kullandı.

"BU İŞİN EKMEĞİNİ BEN YİYECEĞİM"

Tamer Karadağlı, Emmy ödüllü Haluk Bilginer’e benzetilmesiyle ilgili de “Haluk Bilginer olayı anlaşılır gibi değil. Bir hafta 10 gündür tebrikleri kabul ediyorum. Yüzlerce tebrik mesajı… Tebrikler Haluk Bilginer yazıp altına benim resmimi koyuyorlar. Bu işin ekmeğini herhalde ben yiyeceğim” dedi.

Pınar Altuğ, 2008 yılında oyuncu Yağmur Atacan ile evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Su adında bir kızları bulunuyor.