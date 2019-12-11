"OYUNCULUK YAPMAK İSTEMEYEN LİMON SATSIN"



Öte yandan Tamer Karadağlı, "Böyle tepki çektiği ya da çok konuşulduğu yönünde haberler yapılmasın. Oyunculuk yapmak istemeyen varsa gitsin pazarda limon satsın. Ben oyuncuyum ve görevim neyse onu yaparım. Benim işim bu" ifadelerini kullanmıştı.