Gelen kötü mesaj karşısında sessiz kalmayan Altuğ da takipçisine şu sözlerle yanıt verdi;Yapmayın ya o zaman hemen boşanayım ben. Eyvah! Ya sevmezseniz beni? Yuh ya yuh! İçinde sevgi saygı barındıran insanları ararken kendiniz olamamışsınız. Onu ne yapacaksınız peki?