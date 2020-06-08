Karadağlı boşandığı eşi ve evlilik hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

Benim Arzu ile ilişkim çok uzundu, evlenmeden önce 10 sene beraberdik. Arzu her zaman benim yanımdaydı, iyi veya kötü günde… Şöhret olduktan sonra hiç, "Artık şöhret oldum, parayı da kazandım hadi başka biriyle olayım" diye düşünmedim.



Arzu ile tanıştığımda lise sondaydı… Arkadaşlığımız oraya dayanıyor. O lise sona gidiyordu, ben de üniversiteye gidiyordum. Seslendirme derslerinde tanıştık. Zamanla arkadaşlığımız flörte döndü. Evlendik, sonra da boşandık.