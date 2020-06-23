- 'İyi ki bunu yapmışım' dediğin bir şey var mı?

Var. İyi ki seni yapmışım, iyi ki baban olmuşum. Hayattaki en büyük kazancım sensin aslında. Şan, şöhret, para, kariyer hiçbirinin önemi yok. En büyük eserim sensin kızım, bundan daha büyük bir şey var mı?