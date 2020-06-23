Oyuncu Tamer Karadağlı, Babalar Günü'nde Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno Karadağlı'nın sorularını yanıtladı.
Kızı Zeyno'nun sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olan Karadağlı, samimi itiraflarda bulundu.
Tamer Karadağlı, ardından bu yayını, "Kimsenin soramadığı soruları kızım Zeyno sordu" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İşte o röportaj:
- Çevreye karşı sevgini belli etmek senin için neden bu kadar zor?
Sevgimi gösterirken hiç zorlanmıyorum. Mesela sana karşı sevgimi hiçbir zaman zorlanarak göstermiyorum ama sert bakan bir kaş yapım olduğu için insanlar sürekli kızgınmışım gibi düşünebiliyor.
- Aşk mı, para mı?
Klasik olarak 'aşk' diyeceğim ama bunun içini de doldurmak lazım. Para mutluluk getirmiyor tabii ki, para sana kolaylık sağlıyor. Her zaman insan kalbinin sesini dinlemeli ve onun peşinden gitmeli diye düşünüyorum. Çünkü kalbinin sesini dinleyerek bir yere gittiğin zaman onun verdiği o enerji senin başarılı olmana sebep oluyor.
- Hiç takıntın var mı?
Boğazıma düşkün olduğum için sürekli yemek yaparım. Bu nedenle dibi tutmayan, iyi pişiren tencere, tava takıntım var.
- 'Asla yapmam' dediğin şey nedir?
Parmak arası terlik giymem. Erkeklere çok yakıştırmıyorum. Beni parmak arası terlikle şıpıdık şıpıdık yürürken düşünebiliyor musun? Bana olmuyor.
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