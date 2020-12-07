Kopya çektiğim yerlerde oldu tabii... İkimiz de çok güldük. 25 yıl sonra o mektubu buldum ve yine çok güldüm. Arzu’nun da izniyle bunu paylaşmak istedim. Umarım siz de okurken keyif alırsınız. Not: Arzu’nun bana yazdığı İngilizce mektubu da buldum.

Bu mektup 1995 yılında, ben Gaziantep Orduevi'nde askerken Arzu’ya yazdığım mektup. Çünkü Arzu bana eski İngilizceyle müthiş bir mektup yazmıştı. Benim altta kalmamam gerekiyordu ve bu mektubu yazmak için bir tam gün uğraştım.