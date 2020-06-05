53 yaşındaki Tamer Karadağlı, konuyla ilgili şunları söyledi.

13 Mart'ta annemin bir müzayedesi olmuştu. Annemin yaptığı başka bir Atatük resmi vardı. Murat, o Atatürk resmine talipti. Bir ara dışarı çıktı ve geri geldiğinde resim satılmıştı.

Onun yerine annemin yaptığı başka bir resmi satın aldı. Sonra aldığı o resmi aynı anda bağış yaptı ve tekrar satın aldı. Annem de onun yaptığı bu jeste ona bir Atatürk resmi yaparak karşılık verdi. Ben de onu kendisine getirdim.