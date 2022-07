HABERTURK.COM

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde Sağlığınız Bizde ve Türk Nippon Sigorta Standart TSS ile sektörde yer alan Türk Nippon Sigorta bu ürünlerle katılımcılarına ihtiyaçları doğrultusunda alternatifler sunarak, ürünlerini müşterililerinin ihtiyacına göre konumlandırmaya devam ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe artan talep nedeni ile sigorta şirketlerin bu talebi karşılamaya yönelik aksiyonlar almaya başladıklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “TSS ürüne artan ihtiyaç sebebi ile bu branş için sunduğumuz ürünleri kampanyalarımızla ön plana çıkarak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek müşterilerimize doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

SGK KAYDI BULUNAN HERKES YARARLANIYOR

59 yaş dahil olmak üzere SGK kaydı bulunan herkesin bu üründen faydalanabileceğini sözlerine ekleyen Dr. E. Baturalp Pamukçu sigortalılar SGK’nın yanı sıra Türk Nippon Sigorta ile de anlaşmalı olan kuruluşlarda fark ücreti ödemiyor. Yatarak tedavi kapsamında yardımcı tıbbi malzeme giderleri ve ambulans hizmetlerini de poliçe dahilinde tutan üründe sigortalılar, diş tasarruf planı, online psikolojik destek hattı ve yılda bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak diyetisyen hizmetinden de yararlanabiliyor. Ürünümüz aynı zamanda isteğe bağlı olarak yılda bir kez ücretsiz check-up hizmeti sunmakla birlikte, yine isteğe bağlı olarak poliçe kapsamında kritik hastalık oluşması durumunda sigortalıya limit dahilinde nakit ödeme yapılmaktadır” dedi.

Türk Nippon Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününün 2015 yılında hayata geçmesinin ardından her sene düzenli olarak büyüdüğüne de dikkat çeken Dr. E. Baturalp Pamukçu 2022 yılı Nisan sonuçlarına göre şirket olarak Sağlık branşında 8. Sıraya yükseldiklerinin altını çizerek, sağlık sigortalarına artan talebin sigortanın tabana yayılması anlamında ki desteği biz oldukça mutlu etmektedir.” diye konuştu.

ACENTELER DİYARBAKIR-MARDİN' DE BULUŞTU

Acenteler için düzenlenen Ferdi Kaza Kampanyası’nda başarılı olan acentelerini 29 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır- Mardin seyahati ile ödüllendiren Türk Nippon Sigorta sene içinde gerçekleştireceği kampanyalarla gezilerine devam etmeyi planlıyor.

Acente motivasyonunu odak noktalarına aldıklarını ifade eden Pamukçu “acentelerimiz için bundan sonraki dönemlerde de seyahat organizasyonlarını sıkça tekrarlayacağımızı, düzenleyeceğimiz kampanyalarla da her zaman acentelerimizin nabzını tutmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim. Diyarbakır-Mardin gezimiz acentelerimiz ile buluştuğumuz güzel bir gezi oldu. Aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu etti. 2022 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi düşündüğümüz kampanyalarla yeni geziler düzenlemeyi ve acentelerimizle sürekli temas halinde olmayı hedefliyoruz dedi.

Türk Nippon Sigorta’nın acenteleriyle büyüyen dinamik bir sigorta şirketi olduğunu vurgulayan Dr. E. Baturalp Pamukçu “Şirketimizin en önemli dağıtım kanalını acentelerimiz oluşturuyor. Üretimimizin büyük bir kısmını sağladığımız acentelerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor ve onları her şeyden çok önemsiyoruz. Acentelerimize verdiğimiz hizmetin kalitesi bizim için her şeyden önemli. Şirket olarak mevcut uygulamalarımızın haricinde acentelerimize karşı farklılıklar yaratan uygulamalarla dinamik bir yapı oluşturduk. Bu yapı içinde acentelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Acentelerden gelen her türlü öneriyi şirket olarak hızlıca değerlendirdiklerinin altını çizen Pamukçu, acenteleri için her zaman yenilikler yapmaya ve acentelerini her daim ayrıcalıklı kılmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GALATASARAY'A DESTEK

Türk Nippon Sigorta ayrıca haziran ayı içinde gerçekleştirilen Galatasaray Lisesi etkinliklerinin sponsorlarından biri oldu. 88.Geleneksel Pilav Günü ‘Çoooook Özledik’ sloganı ile Galatasaray Lisesi’nde 12 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Çeşitli organizasyonların yapıldığı ve tüm gün süren organizasyonda Galatasaraylılar keyifli vakit geçirdiler. 13-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 34. Kültür ve Sanat Festivali’nde ise Galatasaray Lisesi öğrencileri unutulmayacak bir üç gün geçirdi. Öğrencilerin eğitimine katkıda bulunma amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı festivale sponsor olan Türk Nippon Sigorta genç nesillere destek vermeye devam edecek.

YAZA MERHABA İLE EĞLENDİLER

Diğer yandan Türk Nippon Sigorta personeli yaz ayının gelişini gerçekleştirdiği parti ile kutladı.26 Mayıs tarihinde Türk Nippon Sigorta Genel Müdürlük bahçesinde yapılan etkinliğe tüm Genel Müdürlük, Marmara Bölge ve Bursa Bölge Müdürlükleri personeli katıldı. Birlikte olmanın önemine dikkat çeken Pamukçu; ““artık geleneksel bir hal alan partilerimizde hep birlikte eğlenerek yoğun iş temposundan biraz da olsa uzaklaşmayı hedefliyoruz. Sene içinde yapacağımız personel etkinlikleri ile çalışanlarımızın motivasyonunu en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.