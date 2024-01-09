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        Haberler Sağlık Tam bir şifa deposu! Sindirim sistemini düzenliyor, kanseri önlüyor!

        Tam bir şifa deposu! Sindirim sistemini düzenliyor, kanseri önlüyor!

        Doğanın eşsiz armağanlarından biri olan cennet hurması, adeta bir şifa deposu olarak bilinir. Doktorlar tarafından da sıklıkla önerilen bu meyve, sindirim sistemini destekleyen ve vücudu besleyen zengin içeriğiyle tanınır. Ancak bununla da kalmayıp, içinde barındırdığı antioksidanlarla kansere karşı koruyucu etki gösterdiği de ortaya konmuştur. İşte Cennet meyvesinin faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:15
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        • 1

          Cennet hurması, doğanın bize sunduğu şifalı meyveler arasında ilk sıralardadır. Sindirim sağlığını destekleyen, lif açısından zengin bir içeriğe sahip olmasının yanı sıra anti-kanser özellikleriyle de dikkat çeker. Bu hem leziz hem de şifa deposu olan meyve, sağlık için sağlam bir destekleyici olarak görülür. İşte cennet meyvesinin faydaları...

        • 2

          CENNET HURMASININ FAYDALARI

          • Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.
          • Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır. Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.
          • Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.
          • Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.
          • Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.
          • İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.
          • Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.
          • Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.
          • Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.
          • Cennet hurmasında bağışıklığı destekleyen beta karoten maddesi bulunmaktadır. Bu nedenle vücut direncini artırır ve yorgunluğun önüne geçer.
          • İştah açıcı özelliğe sahip bir gıdadır.
          • İçeriğindeki anti oksidan maddeler yaşlanmayı geciktirici etkide bulunur. Bu antioksidan maddeler cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Ciltteki kusurların giderilmesine, cildin yenilenerek yaşlanma etkilerinin azalmasına yardımcı olur.
        • 3

          CENNET HURMASININ ZARARLARI

          Cennet hurmasının bilinen yan etkileri bulunmamaktadır. Fakat her besinin fazla tüketimi zararlara neden olabilir. Eğer cennet meyvesini fazla tüketirseniz içeriğinde bulunan früktoz sebebiyle şekeri yükseltebilir. Bunun yanında aşırı tüketimi bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Kronik hastalığı bulunan kişilerin de cennet hurması tüketimlerine dikkat etmeleri gerekmekte, beklenmeyen bir etkiyle karşılaştıklarında hekimlerine danışmaları gerekmektedir.

        • 4

          CENNET HURMASI BESİN DEĞERİ

          100 gr

          Karbonhidrat (g): 15.06

          Protein (g): 0.39

          Yağ (g): 0.08

          Lif (g): 5.06

          Kolesterol (mg): 0

          Sodyum (mg): 2

          Potasyum (mg): 177

          Kalsiyum (mg): 12

          Vitamin A (iu): 153

          Vitamin C (mg): 7

          Demir: 0.13

        • 5

          CENNET HURMASI NASIL TÜKETİLİR?

          Cennet hurmasını yıkadıktan sonra kabuklarını soyarak tüketebildiğiniz gibi isteğe göre kabuklarıyla da tüketebilirsiniz. Bunun yanında ortadan ikiye ayırarak kaşık yardımıyla da yiyebilirsiniz. Meyvenin mutlaka olgunlaşmış olmasına dikkat edin.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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