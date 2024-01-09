Tam bir şifa deposu! Sindirim sistemini düzenliyor, kanseri önlüyor!
Doğanın eşsiz armağanlarından biri olan cennet hurması, adeta bir şifa deposu olarak bilinir. Doktorlar tarafından da sıklıkla önerilen bu meyve, sindirim sistemini destekleyen ve vücudu besleyen zengin içeriğiyle tanınır. Ancak bununla da kalmayıp, içinde barındırdığı antioksidanlarla kansere karşı koruyucu etki gösterdiği de ortaya konmuştur. İşte Cennet meyvesinin faydaları...
- 1
Cennet hurması, doğanın bize sunduğu şifalı meyveler arasında ilk sıralardadır. Sindirim sağlığını destekleyen, lif açısından zengin bir içeriğe sahip olmasının yanı sıra anti-kanser özellikleriyle de dikkat çeker. Bu hem leziz hem de şifa deposu olan meyve, sağlık için sağlam bir destekleyici olarak görülür. İşte cennet meyvesinin faydaları...
- 2
CENNET HURMASININ FAYDALARI
- 3
CENNET HURMASININ ZARARLARI
Cennet hurmasının bilinen yan etkileri bulunmamaktadır. Fakat her besinin fazla tüketimi zararlara neden olabilir. Eğer cennet meyvesini fazla tüketirseniz içeriğinde bulunan früktoz sebebiyle şekeri yükseltebilir. Bunun yanında aşırı tüketimi bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Kronik hastalığı bulunan kişilerin de cennet hurması tüketimlerine dikkat etmeleri gerekmekte, beklenmeyen bir etkiyle karşılaştıklarında hekimlerine danışmaları gerekmektedir.
-
- 4
CENNET HURMASI BESİN DEĞERİ
100 gr
Karbonhidrat (g): 15.06
Protein (g): 0.39
Yağ (g): 0.08
Lif (g): 5.06
Kolesterol (mg): 0
Sodyum (mg): 2
Potasyum (mg): 177
Kalsiyum (mg): 12
Vitamin A (iu): 153
Vitamin C (mg): 7
Demir: 0.13
- 5
CENNET HURMASI NASIL TÜKETİLİR?
Cennet hurmasını yıkadıktan sonra kabuklarını soyarak tüketebildiğiniz gibi isteğe göre kabuklarıyla da tüketebilirsiniz. Bunun yanında ortadan ikiye ayırarak kaşık yardımıyla da yiyebilirsiniz. Meyvenin mutlaka olgunlaşmış olmasına dikkat edin.