Geçtiğimiz günlerde annesi Demi Moore'a benzemediği için kendini cezalandırdığını anlatan oyuncu Tallulah Willis, doğumundan beri babasına olan benzerliğinin kendisine hatırlatıldığını söyleyerek, "Sevimsiz olmamın sebebinin de bu erkeksi yüzüm olduğunu düşünüyordum" diye konuşmuştu.