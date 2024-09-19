Tallulah Willis, babası Bruce Willis'in son durumunu anlattı: Acı dolu günler geçiriyoruz
Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son durumu hakkında bilgiyi kızı Tallulah Willis verdi: Acı dolu günler geçiriyoruz ama çok fazla sevgi de var
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Konuşma, anlama gibi becerilerini etkileyen 'afazi' ve ardından demans (bunama) teşhisi konulması sonrası oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in kızı Tallulah, babasının son durumu hakkında bilgi verdi.
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"ACI VE SEVGİ VAR"
Annesi Demi Moore ve babası Bruce Willis'in izinden giderek oyunculuk yapan 30 yaşındaki Tallulah Willis, katıldığı TV programında, 69 yaşındaki babası hakkında konuşurken; "İstikrarlı bir performans sergiliyor ve bu durumda bu iyi bir şey. Çok zor. Acı dolu günler geçiriyoruz ama çok fazla sevgi de var" ifadesini kullandı.
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"ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"
"Bu, bana gerçekten hiçbir anı hafife almamam gerektiğini gösterdi" diyen Tallulah Willis; "Gerçekten çok iyi arkadaş olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten benimle gurur duyduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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OTİZM TEŞHİSİ
Geçen yıl kendisine otizm teşhisi konulan Tallulah Willis; "Yıllarca bana yanlış teşhis konuldu, bu yüzden teşhisimi ancak 29 yaşında aldım, ki bu özellikle yetişkin kadınlarda çok yaygın" dedi.
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Tallulah Willis, ayrıca; "Ben çok yüksek işlevli bir otizmliyim ve mücadelelerim daha çok duyusal alanda, dolayısıyla dünyaya karşı çok duyarlıyım" ifadesini kullandı.
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Bruce Willis ile 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore'un 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (30) adında 3 kızı oldu.
Buruce Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.
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ESKİ VE YENİ EŞ BİR ARADA
Demi Moore, ayrıldığı eşi Bruce Willis ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Ünlü oyuncunun, Willis'in şimdiki eşi Emma Heming ile de iyi bir ilişkisi var. Eski ve yeni eşler, tüm çocuklarıyla sık sık bir araya geliyor.
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"DURUMU STABİL"
Son olarak Demi Moore da eski eşi Bruce Wilis'in sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yapmıştı. The Drew Barrymore Show'a konuk olan Moore, Willis için "Verilenler göz önüne alındığında durumu stabil" ifadelerini kullanmıştı.
Bruce Willis'i mümkün olduğunca sık görmeye çalıştığını belirten oyuncu; "Los Angeles'ta olduğumda her hafta oraya gidiyorum ve hepimizin paylaştığı zamana gerçekten değer veriyorum" demişti.
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Aksiyon yıldızı Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
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Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti.