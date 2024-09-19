"ACI VE SEVGİ VAR"

Annesi Demi Moore ve babası Bruce Willis'in izinden giderek oyunculuk yapan 30 yaşındaki Tallulah Willis, katıldığı TV programında, 69 yaşındaki babası hakkında konuşurken; "İstikrarlı bir performans sergiliyor ve bu durumda bu iyi bir şey. Çok zor. Acı dolu günler geçiriyoruz ama çok fazla sevgi de var" ifadesini kullandı.