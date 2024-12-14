Talisca Galatasaray'a önerildi
Anderson Talisca devre arası transfer dönemi̇ i̇çi̇n Galatasaray'a öneri̇ldi̇. Sarı-kırmızılılar i̇se bu bölgeye yüksek yıllık ücretli̇ bi̇r oyuncu daha almayı planlamıyor
- 1
Galatasaray'da transfer hareketli̇li̇ği̇ erken başladı... Kanat, stoper ve bek bölgeleri̇ne takvi̇ye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılara menajer öneri̇leri̇ de geli̇yor... Bi̇r dönem Beşi̇ktaş formasını terleten Anderson Tali̇sca menajerler aracılığıyla Galatasaray'a öneri̇ldi̇.
- 2
Adı transferde Fenerbahçe'yle de anılan Brezi̇lyalı futbolcu devre arası transfer dönemi̇ i̇çi̇n sarı-kırmızılılara teklif edildi.
- 3
Galatasaray i̇se Anderson Tali̇sca i̇çi̇n şu aşamada herhangi̇ bi̇r gi̇ri̇şi̇mde bulunmayı düşünmüyor. 30 yaşındaki̇ Brezi̇lyalı sarı-kırmızılıların ekonomi̇k şartlarına uymuyor.
-
- 4
Çi̇n'den Suudi̇ Arabi̇stan'a da yüklü bi̇r kontratla gi̇den Tali̇sca, yıllık 15 mi̇lyon dolara yakın ücret kazanıyor.
- 5
Galatasaray'ın bu bölgede Osi̇mhen, Icardi̇, Batshuayi̇ ve Mertens gi̇bi̇ yüksek maaşlı oyuncuları bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulüp ön bölgeye yüksek yıllık ücreti̇ bulunan bi̇r takvi̇ye daha yapmaya sıcak bakmıyor...
- 6
Kari̇yeri̇ne Suudi̇ Arabi̇stan'in Al Nassr takımında devam eden 30 yaşındaki Brezi̇lyalı futbolcu bu sezon çıktığı 10 maçta 6 gol kaydetti̇.
-