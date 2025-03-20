Talisca'da yoğun mesai!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, milli arayı değerlendirmenin peşinde... Brezilyalı yıldız, kritik mücadeleler öncesi fiziksel açığını kapatmaya çalışacak.
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Fenerbahçe'de Anderson Talisca, fiziksel açığını kapatmanın peşinde...
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Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan'daki uzun sezon arası nedeniyle yaşadığı fiziksel eksikliği kapatmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Teknik heyet tarafından kendisine özel bir antrenman programı hazırlanan Brezilyalı yıldız, eksiklerini gidermek ve en iyi seviyeye ulaşmak için ekstra idmanlar yapıyor.
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Özellikle fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik antrenmanlara ağırlık veren Talisca, hem ligde hem de kupada kritik haftalara girilirken takıma maksimum katkıyı vermeyi hedefliyor.
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Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Talisca, 4 gol kaydetti. Sambayı yıldız, ilerleyen haftalarda performansını daha da yukarı çekerek skora daha fazla katkı sunmak istiyor.
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Jose Mourinho ve teknik ekibi, Talisca'nın tam formuna ulaşması halinde hücum hattında daha etkili bir Fenerbahçe izleyeceklerini düşünüyor.
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Özellikle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması beklenen Brezilyalı oyuncu, attığı şutlar ve yaratıcılığıyla şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere önemli bir güç katabilir.
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Talisca'nın bireysel performansını artırmak için gösterdiği bu yoğun çaba, Fenerbahçe taraftarlarını da umutlandırıyor.
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Yıldız oyuncunun, önümüzdeki haftalarda takımına daha büyük katkılar sağlaması bekleniyor.
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