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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Talisca'da yoğun mesai! - Fenerbahçe Haberleri

        Talisca'da yoğun mesai!

        Fenerbahçe'de Anderson Talisca, milli arayı değerlendirmenin peşinde... Brezilyalı yıldız, kritik mücadeleler öncesi fiziksel açığını kapatmaya çalışacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:08
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          Fenerbahçe'de Anderson Talisca, fiziksel açığını kapatmanın peşinde...

        • 2

          Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan'daki uzun sezon arası nedeniyle yaşadığı fiziksel eksikliği kapatmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.

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          HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Teknik heyet tarafından kendisine özel bir antrenman programı hazırlanan Brezilyalı yıldız, eksiklerini gidermek ve en iyi seviyeye ulaşmak için ekstra idmanlar yapıyor.

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          Özellikle fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik antrenmanlara ağırlık veren Talisca, hem ligde hem de kupada kritik haftalara girilirken takıma maksimum katkıyı vermeyi hedefliyor.

        • 5

          Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Talisca, 4 gol kaydetti. Sambayı yıldız, ilerleyen haftalarda performansını daha da yukarı çekerek skora daha fazla katkı sunmak istiyor.

        • 6

          Jose Mourinho ve teknik ekibi, Talisca'nın tam formuna ulaşması halinde hücum hattında daha etkili bir Fenerbahçe izleyeceklerini düşünüyor.

        • 7

          Özellikle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması beklenen Brezilyalı oyuncu, attığı şutlar ve yaratıcılığıyla şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere önemli bir güç katabilir.

        • 8

          Talisca'nın bireysel performansını artırmak için gösterdiği bu yoğun çaba, Fenerbahçe taraftarlarını da umutlandırıyor.

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          Yıldız oyuncunun, önümüzdeki haftalarda takımına daha büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

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