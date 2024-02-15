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        Haberler Kültür-Sanat Resim Talip Keser’in ‘Surc-i Lisan’ sergisi New York'ta

        Talip Keser’in ‘Surc-i Lisan’ sergisi New York'ta

        Ressam Talip Keser'in 'Surc-i Lisan' adını verdiği ikinci kişisel sergisi 1 Mart'ta ABD New Jersey GB Art Gallery'de sanat severlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 16:20 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:20
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        'Surc-i Lisan' sergisi New York'ta
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        Çağdaş resim sanatının temsilcilerinden ressam Talip Keser’in ‘Surc-i Lisan’ adını verdiği ikinci kişisel sergisi 1 Mart’ta ABD New Jersey GB Art Gallery’de sanat severlerle buluşacak. Soyut çalışmalarında tamamen bilinçaltını ele alan Keser; mekan, renk ve zamana bağlı kalmadan öngörülemeyenin peşindeki zihin yansımalarını eserlerine yansıtıyor.

        Jestüel fırça darbeleri ve yoğun boya kitleleriyle yüzeyde yarattığı optik yanılsamalar ve zengin renk katmanıyla komposizyonlar kuran sanatçı "Resim yaparken bilinçaltımdaki düşünceleri aktarmaya çalışıyorum, izleyicinin de bunu kendi bakış açısından hissetmesine yardımcı olmak, eserlerimin her bakan gözde farklı bir anlama kavuşarak kendi varlığını hep diri tutmasını sağlamak istiyorum" diyor.

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        #Talip Keser
        #Surc-i Lisan
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