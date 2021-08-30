Taliban yetkilisiyle röportaj yapan kadın ülkeyi terk etti!

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Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmasının ardından ilk kez bir Taliban yetkilisi kadın gazetecinin sorularını yanıtlamıştı. Afgan TOLO News kanalında çalışan Afgan gazeteci Beheshta Arghand ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Taliban'ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından kadın hakları konusunda verdiği mesajlar konuşulurken, Taliban yetkilisinin ilk kez bir kadın gazetecinin sorularını yanıtlaması da dünya gündemine oturmuştu.

CNN International'a konuşan Afgan kadın gazeteci Beheshta Arghand Taliban'ın verdiği ılımlı mesajlara rağmen kendini güvende hissetmediğini ve ülkeyi terk ettiğini söyledi.

"TALİBAN'DAN KORKUYORUM"

Arghand, "Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum. O röportajı da Afgan kadınlar için yaptım" dedi.

Arghand, Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkesine geri döneceğini söyledi.