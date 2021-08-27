Taliban yetkilisinden Habertürk'e açıklamalar

Afganistan'da dün meydana gelen intihar saldırıları dehşete düşürdü. Ülkede kaos ortamı yaşanırken, tahliyeler de devam ediyor.
Dün ise patlamaların hemen öncesinde Taliban Kültür Komisyonundan Abdulkahhar Balki, Kabil'de Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Balki, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Afganistan'da güvenliği sağladık. Şu anda hiç suç işlenmiyor. Taliban da Afganistan için kapsayıcı bir sistem üzerinden çalışıyor. İnsanlar bizimle ilgili bir propagandaya maruz kaldı. İslam Emirliği'nin bütün imajı çarpıtıldı dünyaya.
'İLK RESMİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANMIYORUM'
Taliban'ın ilk ortaya çıktığı dönemde de amacı istikrar getirmekti. İnsanların varlıkları ve onurları güvende değildi. Ayrıca o dönemde verilen ilk resmin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü sosyal medya gibi birçok araç da yoktu.
'GEÇMİŞ YÖNETİMİMİZDEN ÇOK FAZLA TECRÜBE KAZANDIK'
Afganistan'da İslam hukuku üzerinde bir program üzerinde çalışıyoruz. Her hükümet yeni stratejiler belirler. Geçmiş yönetimimizden de çok fazla tecrübe kazandık. Ayrıca daha önceki yönetimimizde de kadınların çalışması ile ilgili bir kısıtlama yoktu.
'TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ'
Türk güçleri hakkındaki politikamız ise net. Biz kendi ülkemizin güvenliğini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Afganistan'daki tüm yabancı güçler bizim için aynı.
Türkler ise bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Büyük bir geçmişi geniş bir kültürü paylaşıyoruz. Din gibi birçok ortak noktamız var. Türkiye ve Türk insanıyla diplomatik, ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz."
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