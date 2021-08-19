Taliban yetkilisi: Demokratik sistem hiç olmayacak

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Reuters'a konuşan bir grup Taliban yetkilisi, ülkenin büyük ihtimalle Taliban konseyi tarafından yönetileceğini ve sistemin en tepesinde militan grubunun lideri Haibatullah Ahundzade'nin bulunmasının beklendiğini söyledi.

Taliban yetkilisi Waheedullah Haşimi, ülkede demokrasiyle yönetim ihtimali olmadığını belirterek, "Demokratik sistem hiç olmayacak çünkü ülkemizde bunun bir tabanı yok. Afganistan'da ne tür bir siyasal sistem uygulayacağımızı tartışmayacağız çünkü bu çok açık: şeriat" dedi.

Haşimi, ülkedeki yönetim yapısının 1996 ile 2001 arasındaki dönemine benzeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Reuters'ın bir Taliban yetkilisine dayandırdığı haberinde, "Yeni Afgan yönetiminde kadınlara danışılacak ve rol sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

TALİBAN AFGAN SİYASİLER İLE GÖRÜŞTÜ

Afganistan'da "kapsayıcı İslamci hükümet" kurulacağını duyuran Taliban, oluşturduğu bir heyetle eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile görüştü.

Heyete, Taliban'ın bileşenlerinden Hakkani Grubu'nun lideri Siraceddin Hakkani'nin kardeşi Enes Hakkani başkanlık etti.

Taliban heyeti, Karzai ve Abdullah ile görüştükten sonra Hikmetyar ile bir araya geldi.