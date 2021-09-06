Taliban: Ülkede savaş resmen sona erdi

AA

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pençşir vilayetinde Taliban güçleri tarafından kontrolün ele alınmasından sonra bölgede hayatın normale döndüğünü söyledi.

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Mücahid, "Pençşir'de kontrolün sağlanmasıyla ülkede savaş resmen sona erdi. Pençşir halkı, diğer Afganistan vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir. Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacaklardır." dedi.

Çatışmalar esnasında bölgede hiçbir mülke zarar verilmediğini belirten Mücahid, Pençşir yöneticilerinin bölge halkı arasından seçileceğini açıkladı.

Birkaç gündür bölgeye gıda girişinin olmadığını dile getiren Mücahid, Pençşir'de hayatın normale döndüğünü ve gıda girişinin başladığını belirtti.

"GEÇİCİ HÜKÜMET KURULABİLİR"

Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili net bir ifade kullanmayan Mücahid, anayasayla ilgili soruya, "Ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacaktır." cevabını verdi.

Mücahid, "Muhtemelen geçici bir hükümet olacak, böylece onu değiştirme ve performansını iyileştirme fırsatı bulacağız. Şu anda seçim yok. Bir sonraki hükümet, bir sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir." dedi.

KABİL HAVALİMANI EN KISA ZAMANDA RUTİN FAALİYETİNE BAŞLIYOR

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmaların sürdüğünü belirten Mücahid, "Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teknik ekipler, Kabil havalimanını yeniden kullanıma hazırlamak için çalışmalarına devam ediyor. ABD güçleri çekilmeden önce havalimanına ağır hasar verdiler. Bu da işgalcilerin Afgan halkıyla olan düşmanlığının son göstergesiydi." ifadelerini kullandı.

Havalimanı yeniden yapılırken, insani yardımın da gelmeye devam ettiğini açıklayan Mücahid, birçok ülkenin taahhütte bulunduğunu ve diğer ülkelerin de insani yardımda bulunmalarını umduklarını söyledi.

"ÇİN'İN YENİ AFGAN HÜKÜMETİNİ TANIMASINI BEKLİYORUZ"

Çin'le ilişkilerine değinen Sözcü, "Çin ile iyi ilişkilere sahibiz. Çin'in kalkınma için Afganlarla iş birliği yapmasını istiyoruz. Afganistan'ın kalkınmasında Çin'in yardımına ihtiyacımız var, Afgan hükümetini tanımasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜM DEVLETLERİN DOSTLUK ELİNİ UZATMALARINI İSTİYORUZ"

Afganistan'da kurulacak yeni devletin resmen tanınmasını beklediklerini dile getiren Mücahid, "Bu tüm Afgan milletinin hakkıdır. Eğer Afganistan hakkında endişesi olanlar varsa, bunu diplomatik yollarla çözmek daha kolay olacaktır, başka bir kriz oluşturacak yola gitmemelidirler. Tüm devletlerin bize dostluk elini uzatmalarını ve büyükelçiliklerini açmalarını istiyoruz. Tüm dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." dedi.

"KADINLARIN TALEPLERİNE KULAK VERİYORUZ"

Kadınların hak talepleriyle ilgili soru yanıtlayan Mücahid, şunları söyledi:

"Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt verilecektir."

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasından sonra bazı kadınlar temel haklarının korunması için gösteriler düzenlemişti.