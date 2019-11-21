Instagram'da 184 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu Talat Bulut, Hilmi Şahballı'nın, "Vıttırı Vızzık Adamlar" isimli şarkısında dans ettiği videoyu paylaştı. Bulut'un takipçileri eğlenceli video için, "Çok komiksiniz", "Neşeniz bol olsun" şeklinde yorum yaptı.