Oyuncu Talat Bulut, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir restoranda öğle yemeği yiyen Bulut, "Dizinin yeni sezonu bir önceki gün başladı. Her şey gayet yolunda. İzleyicinin ilgisine çok teşekkür ediyorum. Reytinglerden çok memnunuz" şeklinde konuştu.