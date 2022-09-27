"Bu dostluk tam 42 yıllık"

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncu Mehmet Esen, ameliyat oldu. Talat Bulut, yakın arkadaşı Mehmet Esen'i hastanede ziyaret etti.

Usta oyuncu ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Bulut, gönderisine, "Bu dostluk 42 yıllık... Bugün çok sağlıklı görünüyorsa, çok riskli ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza borçluyuz. Ömrün uzun olsun" notunu düştü.