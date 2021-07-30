TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

5 adet yufka

2 su bardağı süt

1 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta sarısı ve çörek otu

Harç için;

bir adet tavuk göğsü

1 adet patates

1 adet havuç

3 çorba kaşığı konserve bezelye

tuz

karabiber

yarım çay bardağı sıvı yağ

TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk göğsünü ve patatesi küp şeklinde doğrayın.

Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ koyun ve etleri ilave edin bir miktar kavurun.

Doğradığınız havucu ilave edin.

Bir bardak su ekleyin kaynamaya başlayınca patatesi ekleyin.

Tuz ilavesiyle pişirin.

Patatesler çok fazla erimesin.

İndirmeye yakın bezelyeleri ekleyin, suyunu iyice çeksin.

Söndürdükten sonra tercihe göre karabiber ekleyin soğumaya bırakın.

2 bardak süt, 1 bardak sıvı yağ ve bir yumurtayı çırpın.

1 adet yufkayı açın ve üzerine süt karışımını sürün.

Yufkanın her yeri ıslanmış olsun.

Önce yanları katlayıp dikdörtgen elde edin.

Katlanan kısımlara tekrar süt karışımı sürün.

Kısa kenarları tekrar katlayarak kare elde edin.

Bıçak yardımı ile keserek 4 adet küçük kare elde edin.

Her bir kareye tavuklu harçtan koyun ve zarf ( bohça ) şeklinde katlayın.

Ters çevirip yağlanmış fırın tepsisine sıralayın.

Bu şekilde 5 adet yufkadan 20 adet çıkıyor.

Üstlerine yumurta sarısı sürün,çörek otu serpin.

200 derece fırında 25 dakika pişirin, afiyet olsun.