Taksiye çarptı! Şoföre saldırdı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Esenyurt ilçesi korna yüzünden karıştı. Sürücü kendisine korna çalan taksi şoförüne kabusu yaşattı. Aracına çarpıp onun darp etmeye kalktı. Taksideki kameralar o anları kaydetti.
Giriş: 17.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:16
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Esenyurt ilçesi korna yüzünden karıştı.
Sürücü kendisine korna çalan taksi şoförüne kabusu yaşattı.
Aracına çarpıp onun darp etmeye kalktı.
Taksideki kameralar o anları kaydetti.
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