Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

#MetroDuyuru #M2 #F1

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır.… — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 22, 2024

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.