Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
Mersin'de limon yüklü kamyon devrilince 6 kişi yaralandı, limonların etrafa dağılması sonucu yol trafiğe kapandı
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
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Sürücüsü belirlenemeyen limon yüklü kamyon, Darıseki Mahallesi Mersin-Gözne kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
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Kazada sürücü ile kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı.
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Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralananlardan 4'ü olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2'si ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Devrilen kamyon ve yola saçılan limonlar nedeniyle kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
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