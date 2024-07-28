Taksim Meydanı'nda tehlike saçan trafo
İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Taksim'de tehlike saçan elektrik trafosu vatandaşları korkuttu. Yağmur yağdığında ateş saçan trafonun etrafına polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi.
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İstanbul'da her gün on binlerce insanın geçtiği Taksim Meydanı'nda, kabloları görünen ve yağmurda ateş çıkaran elektrik trafosu vatandaşları korkuttu.
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Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Taksim Meydanı'nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu.
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Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince trafo etrafına tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekildi.
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Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü öğrenildi.
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Trafo kablosunun 2 gün önce koptuğunu söyleyen Veysi Maskan, "Bu, yağmurdan dolayı ateş çıkarıyor. İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım, gelip yapması için. İzmir’de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz gelip yapmaları için ricada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.