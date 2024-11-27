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        Haberler Gündem İstanbul Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza | Son dakika haberleri

        Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza giderildi

        Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 07:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 07:40
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        Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirildi.

        Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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