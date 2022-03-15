Taksim'deki kafede 2 kişi silahla vuruldu

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim semtindeki bir kafede meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay saat 01.00'da Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan handa meydana geldi. Tarihi han içerisinde bulunan bir kafede kimliği belirlenemeyen şahıs, silahı ile 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay yerine gelen inceleme ekipleri de kafenin içerisinde ve dışında geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi. Saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.