Türkiye'nin bugün itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto eden kalabalık grup İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek istedi.
Çoğunluğu kadınların oluşturduğu gözlenen binlerce kişiden oluşan grup, “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bizim için bitmedi” yazılı büyük bir pankart açtı. "İstanbul Sözleşmesi bizim", "Haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok" şeklindeki sloganlarını dile getirdi.
Grubun meydana yaklaşmasıyla polis 'Dağılın' uyarısı yaptı. Göstericilerin alanı terk etmemesi üzerine daha önce meydanda konuşlanan TOMA'lardan biber gazı ile müdahale edildi.
Twitter'da yayınlanan görüntülerde kalabalık bir polis grubunun barikatları devirerek göstericileri kovaladığı görüldü.
ANKARA VE İZMİR
İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması Ankara ve İzmir'de de protesto edildi. Ankara'da göstericilerin adresi Sakarya Caddesi oldu. İzmir'de ise Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan grubun yürüyüşüne polis izin vermedi. Polis, yürüyüşe devam etmek isteyen gruba biber gazı ile müdahale etti.
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?
20 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı kararı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözleşmenin feshedilmesine karar verilmişti. Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Sözleşme 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kalktı.
"SÖZLEŞME İLE BİTMEZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı tanıttı. Erdoğan, buradaki konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin şunları söyledi: "Son günlerde bazı çevreler, 1 Temmuz itibariyle resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nde bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadığı gibi, bu sözleşmeyle de bitecek değildir. Sözleşmeden çekilme gerekçemizi zaten paylaştık. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yaptığımız düzenlemelerin, uygulamaların kadınların haklarına, onurlarına sahip çıkmamızın tek nedeni insan sıfatıyla kendilerine olan saygımızdır."
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