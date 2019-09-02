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Taksi ücreti zammı 2019! Taksi ücretleri ne kadar oldu? Taksi ücreti hesaplama

İstanbul'da taksilere yapılan yüzde 25 oranın yapılan zammın ardından taksi ücretleri de merak konusu oldu. Taksilerde indi bindi ücreti ve açılış ücretine zam yapıldı. Peki, Taksi ücretleri ne kadar oldu? İşte 2019 Taksi ücreti hesaplama...

02.09.2019 - 08:53 | Güncelleme: Merak Edilenler
Taksi ücreti zammı

Taksi ücretleri ne kadar oldu? sorusu geçtiğimiz günlerde taksi ücretlerine yapılan zammın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da taksilere yapılan zamla açılış ücreti 4'TL'den 5 TL'ye, km başına ücret 2.50 TL'den 3.10 TL'ye, indi-binde 10 TL'den 13 TL'ye yükselmiş oldu.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? İŞTE TAKSİ ÜCRETİ HESAPLAMA

ÇIKIŞ NOKTASIVARIŞ NOKTASIMESAFE KMESKİ TARİFE İLEYENİ TARİFE İLE
Sabiha Gökçen HavalimanıBakırköy74 KM190 TL235 TL
Sabiha Gökçen Havalimanıİstanbul Havalimanı76 KM195 TL240 TL
Sabiha Gökçen HavalimanıTaksim65 KM167 TL210 TL
Sabiha Gökçen HavalimanıSultanahmet62 KM160 TL200 TL
Sabiha Gökçen HavalimanıAvcılar79 KM205 TL242 TL
Sabiha Gökçen HavalimanıKadıköy32 KM85 TL105 TL
       
ÇIKIŞ NOKTASIVARIŞ NOKTASIMESAFE KMESKİ TARİFEYENİ TARİFE
BakırköyBeşiktaş21 KM57 TL70 TL
BakırköyTaksim20 KM55 TL67 TL
BakırköyMecidiyeköy17 KM47 TL57 YL
BakırköySarıyer35 KM93 TL113 TL
BakırköyGöktürk34 KM90 TL110 TL
BakırköyKadıköy32 KM85 TL105 TL
BakırköyKartal52 KM135 TL168 TL
       
ÇIKIŞ NOKTASIVARIŞ NOKTASIMESAFE KMESKİ TARİFEYENİ TARİFE
İstanbul HavalimanıTaksim40 KM105 TL130 TL
İstanbul HavalimanıBakırköy46 KM120 TL150 TL
İstanbul HavalimanıBeşiktaş39 KM102 TL130 TL
İstanbul HavalimanıSarıyer43 KM111 TL140 TL
İstanbul HavalimanıGöktürk20 KM55 TL67 TL
İstanbul HavalimanıMecidiyeköy37 KM98 TL120 TL
İstanbul HavalimanıSultanahmet43 KM111 TL140 TL
İstanbul HavalimanıKadıköy56 KM145 TL180 TL
İstanbul HavalimanıÜsküdar46 KM120 TL150 TL
İstanbul HavalimanıAvcılar50 KM130 TL160 TL
İstanbul HavalimanıBüyükçekmece57 KM148 TL180 TL

İstanbul’daki 18 bin taksinin taksimetre ayarları zamlı oranlara göre yapılmaya başlanıyor. Pazar gecesi 24.00 itibariyle de İstanbul’da taksiler müşterilerini yüzde 25 zamlı olarak taşımaya başladı.

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