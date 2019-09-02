Taksi ücretleri ne kadar oldu? sorusu geçtiğimiz günlerde taksi ücretlerine yapılan zammın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da taksilere yapılan zamla açılış ücreti 4'TL'den 5 TL'ye, km başına ücret 2.50 TL'den 3.10 TL'ye, indi-binde 10 TL'den 13 TL'ye yükselmiş oldu.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? İŞTE TAKSİ ÜCRETİ HESAPLAMA

ÇIKIŞ NOKTASI VARIŞ NOKTASI MESAFE KM ESKİ TARİFE İLE YENİ TARİFE İLE Sabiha Gökçen Havalimanı Bakırköy 74 KM 190 TL 235 TL Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Havalimanı 76 KM 195 TL 240 TL Sabiha Gökçen Havalimanı Taksim 65 KM 167 TL 210 TL Sabiha Gökçen Havalimanı Sultanahmet 62 KM 160 TL 200 TL Sabiha Gökçen Havalimanı Avcılar 79 KM 205 TL 242 TL Sabiha Gökçen Havalimanı Kadıköy 32 KM 85 TL 105 TL ÇIKIŞ NOKTASI VARIŞ NOKTASI MESAFE KM ESKİ TARİFE YENİ TARİFE Bakırköy Beşiktaş 21 KM 57 TL 70 TL Bakırköy Taksim 20 KM 55 TL 67 TL Bakırköy Mecidiyeköy 17 KM 47 TL 57 YL Bakırköy Sarıyer 35 KM 93 TL 113 TL Bakırköy Göktürk 34 KM 90 TL 110 TL Bakırköy Kadıköy 32 KM 85 TL 105 TL Bakırköy Kartal 52 KM 135 TL 168 TL ÇIKIŞ NOKTASI VARIŞ NOKTASI MESAFE KM ESKİ TARİFE YENİ TARİFE İstanbul Havalimanı Taksim 40 KM 105 TL 130 TL İstanbul Havalimanı Bakırköy 46 KM 120 TL 150 TL İstanbul Havalimanı Beşiktaş 39 KM 102 TL 130 TL İstanbul Havalimanı Sarıyer 43 KM 111 TL 140 TL İstanbul Havalimanı Göktürk 20 KM 55 TL 67 TL İstanbul Havalimanı Mecidiyeköy 37 KM 98 TL 120 TL İstanbul Havalimanı Sultanahmet 43 KM 111 TL 140 TL İstanbul Havalimanı Kadıköy 56 KM 145 TL 180 TL İstanbul Havalimanı Üsküdar 46 KM 120 TL 150 TL İstanbul Havalimanı Avcılar 50 KM 130 TL 160 TL İstanbul Havalimanı Büyükçekmece 57 KM 148 TL 180 TL

İstanbul’daki 18 bin taksinin taksimetre ayarları zamlı oranlara göre yapılmaya başlanıyor. Pazar gecesi 24.00 itibariyle de İstanbul’da taksiler müşterilerini yüzde 25 zamlı olarak taşımaya başladı.