HABERTURK.COM / AA

İstanbul'da bir taksi şoföründen örnek hareket dikkatleri çekti.

Üsküdar'da Abdullah Aşlamacı'nın kullandığı taksiye binen yabancı uyruklu iki müşteri, Kadıköy'deki bir otelin önünde araçtan indi.

14 BİN DOLARI TAKSİDE UNUTTULAR

Bir süre sonra, içerisinde yaklaşık 14 bin dolar ile pasaport olduğu öğrenilen çantanın arka koltukta unutulduğunu fark eden Aşlamacı, müşterilerini önünde indirdiği otelin yetkilileriyle görüşmek üzere yola çıktı.

Yoldayken otel yetkilileri tarafından aranan Aşlamacı, çantanın sahibinin de durumu fark ettiğini ve otel yetkililerince kendisine ulaşılmaya çalışıldığını öğrendi.

Taksi sürücüsü Aşlamacı, Taksiciler Esnaf Odası ve otel yetkilileri bir araya gelerek, çantayı tutanakla sahibine teslim etti.

Bu anlar, esnaf odası tarafından kameraya kaydedildi.