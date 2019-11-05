Yaklaşık iki yıl devam eden taksi-UBER krizi, UBER’in XL araçlarını 31 Mayıs itibariyle hizmetten çekmesiyle birlikte durulmuştu. Geçen hafta İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin UBER hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmesi ve UBER'e erişimin engellenmesine karar vermesiyle birlikte de UBER defteri kapanmıştı.

PLAKALAR 1 MİLYON 600 BİNE ÇIKMIŞTI

Taksicilerin zaferiyle sonuçlanan UBER meselesinin tarih olması, taksi plaka fiyatlarını fırlattı. UBER'in geçen yıl hızla büyümesiyle birlikte taksi plaka fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmıştı. 2017 yılında UBER tartışması başlamadan önce 1 milyon 800 bin lira olan taksi plaka fiyatları, Mart 2018'de hızla inişe geçmiş, 1 milyon 200 bine kadar gerilemişti. Şimdi, UBER'in XL araçlarını Türkiye'den çekmesiyle birlikte, taksi piyasası yeniden hareketlenmiş ve plakalar 1 milyon 600 bine kadar çıkmıştı.

Peki mahkeme kararı sonrasında taksi plakalarındaki durum ne? Bu sorunun yanıtını taksi piyasasının nabzının attığı yer olan OtoCenter'da aradım. İşletmecilerden Gürsoy Atlı'nın verdiği bilgiye göre; mahkeme kararının hemen ardından taksi plakası hızla yükseldi, 2 milyon lira bandını geçti. En son 2 milyon 50 bin TL’ye işlem yapıldı…