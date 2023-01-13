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Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB E Okul ile takdir teşekkür hesaplamaları 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Kaç puanla takdir, teşekkür belgesi alınır?

Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte takdir ve teşekkür belgesi not hesaplaması

Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak - 3 Şubat arasında yapacak. Milyonlarca öğrenci ara tatilinin yaklaşmasıyla not ortalaması hesaplamalarına başladı. Not ortalaması temel alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgeleri konusunda araştırmalar hız kazanırken konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 13.01.2023 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ara tatile sayılı günler kala milyonlarca öğrenci "Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını gören binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi takdir teşekkür belgesi için karne not ortalaması hesaplamaları üzerine araştırma yapıyor. İşte takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı 2023 ile kaç puan ile belge alınacağına dair merak edilen sorular ve yanıtları...

  • E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır.

  • E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
    Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

    E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

  • KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

    Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

    Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

    Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

  • TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

    E-OKUL (NOT ORTALAMASI HESAPLAMA) İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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