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Haberler Gündem Eğitim Takdir teşekkür hesaplama robotu: Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir belgesi ve teşekkür belgesi için kaç puan almak gerekli?

Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır?

Öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde takdir teşekkür hesaplama var. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 21 Ocak Cuma günü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı sömestr tatiline çıkacak ve senenin ilk karnelerini görecek. E Okul sistemi sayesinde çok uzun bir süredir öğrenciler karnelerini almadan önce E Okul aracılığı ile notlarına ulaşabildikleri için Takdir Belgesi ya da Teşekkür Belgesi alıp alamayacaklarını hesaplayabiliyor. Takdir teşekkür hesaplama ekranı: Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

19.01.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Takdir teşekkür hesaplama robotu: Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıf ve lise 9. 10. 11. 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir belgesi ve teşekkür belgesi için kaç puan almak gerekli?

Dönem boyunca düzenlenen sınavlardan yüksek notlar alan ve not ortalamasını hesaplamak isteyen İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konu karne notu ve takdir teşekkür hesabı oldu. Yarıyıl tatili için geri sayım başlamışken öğrenciler Takdir Belgesi mi Teşekkür Belgesi mi alacaklarını hesaplamaya çalışıyor. Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır sorusu hafta başından beri en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takdir teşekkür yönetmeliği ve takdir teşekkür hesaplama ile ilgili merak edilen soruları cevaplarını öğrencilerle paylaştı.

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.


-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.


KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI VE TAKDİR TEŞEKKÜR HESABI İÇİN TIKLAYINIZ

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