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E Okul VBS giriş ekranı: Öğretmen not girişi kapandı mı, eOkul ne zaman kapanıyor? E Okul girişi ile takdir teşekkür belgesi hesaplama, not ortalaması öğrenme ve karne notu bakma

E Okul VBS giriş ekranı: Öğretmen not girişi bitti mi ve E Okul ne zaman kapanacak?

Okullarda ilk dönemin sona ermesine çok az bir süre kala E Okul VBS giriş ekranı ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen not girişi bitti mi sorusuna yanıt ararken E Okul ne zaman kapanacak konusuyla ilgili de araştırma yapıyor. Bilindiği gibi, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile takdir teşekkür hesaplama, not ortalaması öğrenme ve karne notu görüntüleme gibi birçok işlem kolaylıkla yapılıyor. Öğretmen not girişi ile beraber öğrencilerin karne notları belli olacak. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

19.01.2022 - 11:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yurt genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde karne heyecanı yaşanıyor. Karne haftasına girilirken E Okul VBS giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Öğretmen not girişi ile öğrencilerin not ortalaması belli olacak ve takdir belgesi ya da teşekkür belgesi alıp alamayacakları netlik kazanacak. Bu noktada, E Okul ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğretmen not girişi, karnelerin verilmesinden 1-2 gün önce sona eriyor.

    E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (NOT ORTALAMASI VE KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME)

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile takdir teşekkür hesaplama, not ortalaması öğrenme ve karne notu sorgulama gibi birçok işlem yapılabiliyor. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında dijital karneler öğrencilere verilmişti.

    İşte, E Okul ne zaman kapanacak sorusunun cevabı ve E Okul VBS öğrenci giriş ekranı;

  • E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine çok az bir süre kala, notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS’nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

    Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 21 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

    E OKUL KARNE NOTLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır. Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

    E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME

    Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

    Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    E OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME SAYFASI TIKLAYINIZ

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