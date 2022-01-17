İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne heyecanı için geri sayım başladı. Sene sonunda karne not ortalamalarına göre Takdir Belgesi mi Teşekkür Belgesi mi alacağını merak eden öğrenciler Takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takdir teşekkür yönetmeliği ile merak edilen soruları yanıtlandırdı.
TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA
E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.
-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.
-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.
-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.
-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.
Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.
Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.
Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.
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