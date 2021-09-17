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'Tak Bi Mavi Kravat' prostat kanseri için köprüyü maviye boya

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, 'Tak Bi Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!' sloganıyla prostat kanserine dikkat çekmek için dört yıldır yürüttüğü kampanya, bu yıl yeşil sahalara inerken, iki yakayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de mavi ile ışıklandırdı

17.09.2021 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
'Tak Bi Mavi Kravat' prostat kanseri için köprüyü maviye boya
Prostat kanseri için köprü maviye boyandı
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DHA

Ülkemizde ve dünyada erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında olan prostat kanserine karşı farkındalık yaratmayı hedefleyen 'Tak Bi Mavi Kravat!' kampanyası devam ediyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) desteğiyle yeşil sahalara taşıdığı kampanyaya; geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe – Demir Grup Sivasspor ve Göztepe – Medipol Başakşehir maçlarında sahaya asılan “Prostat kanserine dikkat! Kontrollerinizi aksatmayın!” pankartlarıyla başladı. Maçlarda mavi kravat takarak kampanyaya destek veren spor yazarları ve spor basını, sosyal medya paylaşımları ile prostat kanserine dikkat çekti.

15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Günü için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü prostat kanserinin rengi olarak kabul edilen mavi ile ışıklandırılırken TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Radyocu Nihat Sırdar, Televizyoncu Murat Güloğlu, Meteorolojist Bünyamin Sürmeli, Instagram Fenomeni Aslı Kızmaz ve eşi Oyuncu İlker Kızmaz gibi önemli isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek verdiler.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ MAVİ RENK İLE IŞIKLANDIRILDI

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak prostat kanserinde farkındalığı artırmak için yaptıkları çalışmalardan bahseden TTOD Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer ise bugüne kadar “Tak Bir Mavi Kravat” kampanyası kapsamında, İstanbul’da Galata Kulesi’ne, Ankara’da Tarihi Tren Garı’na, İzmir’de ise THK Paraşüt Kulesi’ne dev boyutlu mavi kravatlar taktıklarını belirterek, “Bu yıl da İstanbul’un iki yakasını birleştiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü, prostat kanserine dikkat çekmek için mavi renk ile ışıklandırdık” dedi.

"40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİNİ YAPTIRMALI"

Prostat kanserinin daha çok ileri yaşlardaki erkeklerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Dinçer, 40 yaş üstü erkekleri düzenli olarak kontrollerini yaptırmaya davet etti. Hastalığın belirti vermeden gelişebileceği gibi sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi, ileri safhalarda kemik ve sırt ağrıları, idrar kaçırma gibi belirtiler de gösterebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Dinçer, "Hastalığın her aşamasında tedavi yöntemleri mevcut. Prostat kanserinin tedavisinde hastaya kemoterapi vermeden de uygulayabildiğimiz hormon baskılayıcı tedavi yöntemleri bulunuyor. Bunun dışında nükleer tıbbı da tedavide kullanabiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Dinçer ayrıca prostat kanseri ile ilgili her yıl yeni ilaçlar geliştirildiğinin altını çizerken; erken teşhisin hayat kurtardığını, hastalığın her aşamasında tedavisinin mümkün olduğunu ve yeni ilaçların yaşam kalitesini yükselttiğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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