Tahliye kelimesi Türk Dil Kurumuna göre boşaltma ve tutukluyu serbest bırakma anlamına gelmektedir.

TAHLİYE NEDİR?

1. isim Boşaltma:



Evin tahliyesi iki gün sürdü.

2. isim, hukuk Tutukluyu serbest bırakma.