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        Haberler Gündem Güncel Geri dönüşüm tesisinde tahliye kararına uyulmadı, tekrar yangın çıktı! - Güncel haberler

        Geri dönüşüm tesisinde tahliye kararına uyulmadı, tekrar yangın çıktı!

        Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tesisin ruhsatının ise geçtiğimiz haziran ayında çıkan yangından sonra iptal edildiği ancak buna rağmen tahliye kararına uyulmadığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:10 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:21
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          Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 15 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

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          DHA'nın haberine göre yangının çıkış nedeni araştırılırken, tesiste soğutma çalışmaları başlatıldı.

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          LİSANSI VE RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ

          Öte yandan tesiste geçen 22 Haziran'da çıkan yangının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca lisansının, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nce de ruhsatının iptal edildiği belirtildi.

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          7 milyon 330 bin lira ceza kesilen firmaya mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertaraf edilmesi için verilen sürenin ise geçen 30 Kasım'da dolduğu tespit edildi.

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          Malzemelerin bertaraf edilmemesi nedeniyle tesisin mühürlenemediği bildirildi.

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