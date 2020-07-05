Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Serdar Gürler’in sakatlığı için üzgün olduğunu söyleyen, “Serdar benim milli takımdan da oyuncumdu. Bağları koptu galiba. Hiçbir galibiyet oyuncumun sağlığından önemli değil. İlk devre her şey planladığımız gibi gitti. Planladığımız şekilde golleri attık. Daha fazlada gol atabilirdik, kaçırdığımız goller var. İkinci devre de devre arasında konuştuk, oyunu dinlendirmemiz gerekiyordu. İkinci devre bunu başaramadık ve sakatlıklar da oldu. Bunlar da oyun planımızı değiştirdi. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.
“FERDİ ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU”
Nabil Dirar’ın sakatlık durumu ve Ferdi Kadıoğlu’nun performansı hakkında görüşlerini aktaran Karapınar, “Dirar’ın 1-2 haftadır devam eden sakatlığı var ama profesyonelce devam ediyordu, bu maçta edemedi. Çok kötü bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Ferdi 20 yaşında ve Fenerbahçe’nin geleceği için önemli bir oyuncu. Avrupa'da yetiştiği için takımda çekingenlik yaşıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Bunu da ortaya koyma, sorumluluk almaya başladı. Genç oyuncular bugün takıma iyi katkı verdi” ifadelerini kullandı.
“LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"
Ligde önlerine maç maç baktıklarını belirten Tahir Karapınar, “Biz sıralamaya çok bakmıyoruz, maç maç bakıyoruz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. O maçı kazanıp sonraki maçları da kazanmak istiyoruz. Rakiplerin alacağı sonuçlara da bağlı. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
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