Tahinli Kek Nasıl Yapılır?

Kış aylarında kahvemin yanında şöyle klasik olmayan, yumuşacık ve mis kokulu bir eşlikçi olsun diyorsanız tahinli kek tam size göre.

Kaç kişilik: 8-10

Hazırlama süresi: 15 dk.

Pişirme süresi: 45 dk.

Kalori: 155 kcal

TAHİNLİ KEK MALZEMELERİ

3 Yumurta

1,5 Su bardağı toz şeker

1 Su bardağı süt

2 Su bardağı un

1 Su bardağı sıvı yağ

1 Su bardağı tahin

1 Su bardağı susam

1 Paket kabartma Tozu

1 Paket vanilya

Üzeri için: 1 Su bardağı ceviz içi

TAHİNLİ KEK NASIL YAPILIR?

Yapılış-1

Derin bir kaba önce yumurta ve şekeri alalım. Mikserin ayarını önce düşük sonra biraz daha hızlı ayarda çalıştırarak 4 dk kadar çırpalım.

Daha sonra sırası ile süt, sıvı yağ ve tahini ekleyip çırpmaya devam edelim.

Unu elek yardımı ile karışıma yavaş yavaş ekleyerek çırpma işlemine devam edelim.

Vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip yavaşça çırpma işini sonlandıralım.

Kek kalıbını tereyağı yada margarin ile yağlayıp her tarafını kaplayacak şekilde susam dökelim.

Karışımı spatula yardımı ile kalıbımıza dökelim.

Önceden 175 derece ısıtılmış fırınımızda 45 dk kadar pişirelim.

Soğuduktan sonra kalıptan dikkatlice çıkararak üzerini cevizle süsleyelim.

Tahinli Kek yapmanın püf noktaları;

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin,

Yumurta ve şekerin çırpma süresinin uzun olması kekinizin daha kabarık olmasını sağlar.

175 derecede pişirme kuralına uyun.