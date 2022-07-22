Tahıl koridoru için tarihi imza

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından oluşan tahıl krizi, bugün Dolmabahçe'de çözülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilecek tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.

RUSYA SAVUNMA BAKANI İSTANBUL'A GELDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindeki heyet, tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni için İstanbul’a geldi. Rus heyeti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

İSTANBUL'DA TAHIL ZİRVESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninin Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq da New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter, Ukrayna tahılına ve Rusya'nın gübre ve gıda ihracatına tam küresel erişimi güvence altına alma çabalarının bir parçası olarak bu akşam İstanbul'a gidecek. Bizim yapmaya çalıştığımız, tahıl ve gübre ürünlerinin dünya pazarına ulaşması için Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak. Bu sadece iki ülke arasında bir anlaşma değil, tüm dünyanın yararına bir anlaşmadır" demişti.

İstanbul bir süredir, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışmış tahılın uluslararası piyasaya taşınmasını görüşmek üzere toplantılara ev sahipliği yapıyordu.

ABD'DEN TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanacak olan Ukrayna'nın Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ettiklerini açıkladı.

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